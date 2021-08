Juventus, Locatelli domani subito in campo: le ultime

Manuel Locatelli è un nuovo calciatore della Juventus: esordio programmato ancora prima del debutto stagionale in Serie A

La Juventus ha concluso la trattativa per Manuel Locatelli: il centrocampista classe 1998 affronta oggi la prima giornata in bianconero, dopo l’arrivo a Torino in serata. Allegri ha il centrocampista che aveva richiesto.

Esordio subito programmato per lui: come riporta Tuttosport, domani è in programma un test con la Juventus Under 23 di Zauli e Locatelli dovrebbe essere in campo con la maglia bianconera in vista dell’esordio a Udinese domenica in Serie A.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM