Juventus, Locatelli: «Il mio ricordo più bello è l’Europeo vinto»

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato al canale Twitch dei bianconeri rispondendo alle domande dei giovani reporter. Le sue parole:

SOGNO DA BAMBINO – «Giocare a calcio, indossare la maglia della Juve e della Nazionale. Grazie a Dio sono riuscito a fare le due cose. Il percorso è lungo. Sono molto emozionato a vedere bambini come voi. coltivate i vostri sogni che magari un giorno li realizzerete».

RICORDO PIU’ BELLO NEL CALCIO – «Quando ho vinto l’Europeo, era un sogno che non mi ero nemmeno prefissato nella mia testa. Abbiamo fatto la storia, lo porto nella mia vita. Ci sono momenti importanti: la firma con la Juve e l’esordio in Serie A in un Milan Carpi. Non li dimenticherò mai».

