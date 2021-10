Juventus, Maifredi non ha dubbi: «Chiesa è il Cristiano Ronaldo italiano»

Maifredi ha parlato del rendimento di Federico Chiesa e del ruolo di Bernardeschi. Ecco il suo commento

A Tuttomercatoweb.com, Gigi Maifredi si è espresso su Chiesa e Bernardeschi. Ecco le parole dell’ex tecnico della Juventus.

«Allegri ha compreso che la squadra non può prescindere da Chiesa, che è di livello superiore. Chiesa è il Cristiano Ronaldo italiano, non puoi chiedergli di fare un certo lavoro tattico perché non è preparato ma è una forza della natura e come tale va impiegato. Bernardeschi? Ho sempre sostenuto che possa essere il De Bruyne italiano. Col Chelsea ha regalato anche l’assist».