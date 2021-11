Juventus, Moggi: «Allegri non è un mago. Scudetto? Secondo me...»

Sul momento complicato della Juventus è intervenuto Luciano Moggi. Ecco le parole dell’ex dirigente del club bianconero

Luciano Moggi, ex Dg della Juventus, si è soffermato sul momento della squadra bianconera parlando a 1 Station Radio.

DICHIARAZIONI – «Allegri aveva a disposizione una squadra molto più forte. Oggi, invece, manca completamente il centrocampo. Allegri non ha la bacchetta magica, e quando non c’è Chiellini ha grosse difficoltà anche in fase difensiva. Scudetto? Per ora dico Napoli, subito dopo il Milan, ma aspettiamo di vedere il derby per capire le ambizioni dell’Inter».