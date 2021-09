Juventus, Moggi: «Ambiente confuso, i tifosi non mettano il carico»

L’ex dg bianconero Luciano Moggi ha commentato la situazione della Juventus nel suo editoriale su Libero

Tramite le colonne di Libero, Luciano Moggi ha espresso il proprio pensiero sull’attuale situazione della Juventus:

«Svegliati Juve, trasforma l’ansia in motivazione. La vittoria con lo Spezia ha fatto trasparire l’immagine di una Juventus impaurita. Del gioco visto in campo preferiamo parlarne dopo la gara con la Sampdoria, pensando che i bianconeri scendano in campo più tranquilli. Ai tifosi, tutti competenti nel dire di comprare questo e vendere quello, suggeriamo di non ingenerare confusione in un ambiente già confuso di per se stesso».