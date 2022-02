Juventus, Morata può restare ma ora spunta una nuova pretendente

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juventus: Morata può restare in bianconero, ma sullo spagnolo ci sarebbe ora una nuova pretendente

Tuttosport evidenzia oggi la situazione legata ad Alvaro Morata. Lo spagnolo sta convincendo tutti in casa Juve con le sue ultime prestazioni, tanto che Allegri starebbe spingendo per trattenerlo a Torino anche il prossimo anno. Il ragazzo resterebbe volentieri, ma non può rimanere indifferente ai rumors sul suo conto.

Altro alleato dei bianconeri potrebbe essere Simeone, che non ha intenzione di dare il via libera al passaggio al Barcellona, ma che non potrebbe nulla in caso di offerta del PSG. Anche i francesi sarebbero infatti sulle tracce del numero 9.

