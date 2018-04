Anche il presidente della Camera Roberto Fico si unisce all’esultanza dei tifosi partenopei dopo Juventus-Napoli: ecco il tweet dell’esponente del Movimento 5 Stelle

Il gol di Kalidou Koulibaly ha fatto esplodere la gioia in casa Napoli: la rete del difensore senegalese nel finale ha permesso alla formazione di Maurizio Sarri di espugnare l’Allianz Stadium contro la Juventus, arrivando a -1 dalla vetta. Tanti tifosi vip hanno esultato sui social, compreso il Presidente della Camera Roberto Fico…

L’esponente del Movimento 5 Stelle sta vivendo ore particolarmente importanti in ottica politica, con il possibile mandato esplorativo del Presidente della Repubblica, ma si è ritagliato del tempo per gioire su Twitter per il successo degli azzurri a Torino: «Grande Napoli! Davvero grande!».