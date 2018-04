Juve-Napoli, prepartita infuocato. I tifosi bianconeri insultano gli avversari all’arrivo del pullman allo Stadium: Sarri reagisce così mostrando il dito medio

Pre-partita infuocato con Maurizio Sarri che mostra il dito medio ai tifosi della Juventus al suo arrivo allo Stadium. Oggi è il giorno di Juventus-Napoli, posticipo della 34ª giornata del campionato di Serie A in programma all’Allianz Stadium alle ore 20.45. Questa sera le due formazioni di Allegri e Sarri scenderanno in campo nello scontro diretto che potrebbe valere tanto in ottica Scudetto, quando mancano ormai solamente cinque giornate al termine della stagione. Per i bianconeri la possibilità di poter contare su due risultati su tre, mentre il Napoli è obbligato alla vittoria per riaprire pesantemente il discorso tricolore considerando il calendario bianconero nelle ultime giornate.

Come rivelato dagli inviati di JuventusNews24.com, Juventus-Napoli è già iniziata fuori dal campo. All’arrivo del pullman dei partenopei allo Stadium, Maurizio Sarri ha mostrato il dito medio ai tifosi bianconeri dopo un’accoglienza condita da insulti all’esterno del pullman del Napoli. Alcuni tifosi bianconeri hanno denunciato il fatto mostrando video e fermo immagine dell’accaduto.

