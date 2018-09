Gli ultras bianconeri hanno deciso di mettere in scena una protesta contro il rincaro prezzi dell’abbonamento e dei Settori Ospiti

La Juventus in questo inizio di stagione sembra inarrestabile. Cinque vittorie su cinque partite di Serie A, con 11 gol fatti e 4 subiti. Eppure non sembra essere tutto rosa e fiori per i tifosi bianconeri. In un comunicato pubblicato dalla Curva Sud, si legge infatti che i rincari dell’abbonamento non sono stati ancora accettati dai supporters. L’aumento di 100 euro per assicurare la propria presenza allo stadio è vista come una politica per creare un ambiente sempre più elitario. «Hanno ucciso la passione» si legge nel volantino. In più, i costosissimi prezzi del Settore Ospiti nelle trasferte ha reso ancor più difficile la vita agli ultras della Vecchia Signora.

Come se non bastasse, gli ultras si scagliano insieme ad altri tifosi d’Italia contro l’introduzione del Codice Comportamentale, il cosiddetto Daspo Societario. Per questi motivi, i tifosi hanno indetto una protesta per il big match casalingo contro il Napoli, chiedendo a tutti gli abbonati di indossare un capo d’abbigliamento nero, quasi a simboleggiare un lutto. Il lutto di non potersi più permettere di sostenere la propria squadra, verso un tifo che sembra andare sempre di più verso un élite.