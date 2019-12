Juventus, Nedved: «Fortunati nel sorteggio. Champions non un’ossessione ma un obiettivo»

Juventus, le parole di Pavel Nedved a pochi minuti dalla fine del sorteggio che vedrà i bianconeri impegnati contro il Lione

Un sorteggio benevolo quello di oggi per la Juventus che avrà il Lione come prossima avversaria in Champions League. Ai microfoni di Sky Sport Pavel Nedved ha espresso le sue sensazioni.

«Ho visto degli scontri che sono veramente con i fuochi di artificio non ci lamentiamo. L’anno scorso abbiamo beccato l’Atletico, oggi possiamo essere contenti anche se in Champions se non arrivi in forma non passi il turno di sicuro. Mi sono ricordato delle gare del 2014 e del 2016 ma non contano nulla, è importante la forma con cui arriveremo a quella partita. Bello vedere giocare Ronaldo, Higuain e Dybala insieme. Possono fare molto bene se si aiutano, se corrono così tanto come ieri. Il Lione non l’ho seguito quasi per niente perché ero sicuro che non l’avremmo incontrato. Ora inizieremo a studiarli insieme al nostro staff. La Champions non deve diventare un’ossessione ma è un obiettivo concreto. Ci sentiamo all’altezza di altre squadre, siamo alla pari per la vittoria finale. Qui basta che non vada bene un tempo e sei fuori quindi puntare solo alla Champions è impossibile. Ronaldo sta facendo molto bene, siamo arrivati a mettere in dubbio giocatori come lui. Io sono molto tranquillo perché so che sono dei fuoriclasse che arrivano nel momento del bisogno».