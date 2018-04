Dybala dimentica il Real Madrid: «Ora serve andare avanti» – FOTO

Tra i più criticati al triplice fischio, Paulo Dybala scritto ai suoi followers il giorno dopo Juventus-Real Madrid: ecco le parole del fantasista argentino su Facebook

Juventus-Real Madrid è terminata 0-3, virtualmente terminato il cammino in Champions League della formazione di Massimiliano Allegri. Tra i bianconeri più criticati Paulo Dybala, cardine dell’attacco juventino e tra i peggiori in campo nella sfida contro le Merengues. Il numero 10 ha scritto ai suoi followers sui social network per ringraziarli per il sostegno.

Ecco le parole del gioiellino bianconero su Facebook: «Le sconfitte fanno male, fanno sempre male anche quando arrivano contro squadre e campioni così forti. Ora però serve andare avanti: sacrificio, forza, passione e continuare a migliorarsi ogni giorno. Grazie a tutti quelli che mi hanno incoraggiato: siete nel mio cuore».