Nominata nuovo Ministro per la Pubblica Amministrazione, l’avvocato Giulia Bongiorno lascia il Consiglio di Amministrazione della Juventus: ecco il comunicato del club bianconero

Dal 26 ottobre 2012 membro del Consiglio di Amministrazione della Juventus, in qualità di supervisore dell’area legale, Giulia Bongiorno ha dovuto dare l’addio al club bianconero. L’avvocato, famosa per la difesa dell’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti, è stata eletta in Parlamento tra le fila della Lega lo scorso 4 marzo 2018 e, al termine delle trattative tra Carroccio e Movimento 5 Stelle per il Governo, è stata individuata dal primo ministro Giuseppe Conte come nuovo ministro per la Pubblica Amministrazione. E, a causa degli impegni che la attendono, è costretta ad abbandonare il CdA del club torinese…

Ecco il comunicato diramato dalla Juventus: «Si comunica che, a seguito della nomina a Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del Governo della Repubblica Italiana, l’Avv. Giulia Bongiorno ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Indipendente di Juventus Football Club S.p.A. con decorrenza dal 2 giugno 2018. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, l’Avv. Giulia Bongiorno non risultava detenere, alla data delle dimissioni, azioni di Juventus Football Club S.p.A.. Il Presidente, anche a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, rivolge un sincero ringraziamento a Giulia Bongiorno per il contributo prestato, connotato da professionalità e indipendenza, e formula alla medesima i migliori auguri per il nuovo incarico».