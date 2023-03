Juventus Next Gen Vicenza, il primo dei due round della finale di Coppa Italia Serie C va alla formazione veneta

Si è conclusa la finale di andata della Coppa Italia Serie C, che ha visto il Vicenza sbancare l’Allianz Stadium, casa, per questa volta, della Next Gen juventina.

Decisiva la rete nel finale di Jimenez, dopo che Iling-Junior aveva pareggiato l’iniziale vantaggio di Ierardi.