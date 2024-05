Torino, caso Superga, Cairo risponde a due tifosi: «Ecco come ci muoveremo ora»

Continua a tenere banco il “caso” Superga, parla il presidente Cairo che risponde sui social agli insulti di due calciatori ai tifosi

Alla fine la “voce” del Torino (società) si è fatta sentire. Certo, non in modo convenzionale, non come, magari, qualche tifoso si sarebbe potuto aspettare. Nessun comunicato, nessuna conferenza stampa, a scendere “in campo” ci ha pensato direttamente Urbano Cairo che ha sfruttato i suoi profili social per rispondere ad due tifosi proprio sull’ormai noto caso Superga.

Stamane infatti, il patron alessandrino ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un selfie scattato nell’itinerario di una delle ultime tappe del giro d’Italia. Il post in questione è stato – come ampiamente prevedibile – preso d’assalto da quasi un centinaio di supporters sabaudi, desiderosi di conoscere la risposta del club ai fatti verificatosi il 4 maggio.

Bene, i più attenti avranno notato come in quello shangai di messaggi, il profilo di Cairo ne abbia selezionati ben due. Al primo, che chiedeva appunto delucidazioni sull’accaduto, ecco la risposta più corposa: «Una cosa inaccettabile: prenderemo provvedimenti ma senza fare processi pubblici. Mi è dispiaciuto molto». E al secondo, un utente che accusava il presidente di cancellare i suoi stessi commenti: «Era un commento doppio, stai sereno».

Insomma, la risposta della società di via dell’Arcivescovado non è tardata ad arrivare. Senz’ombra di dubbio, come fotografato ora, l’ha fatto non nei termini e coi mezzi più convenzionali, ma pensiamo possa far parte proprio della strategia del numero uno granata e del suo alto comando: evitare “esecuzioni” in libera piazza dei “colpevoli”, ma prendere provvedimenti (salati) per punire direttamente i responsabili.