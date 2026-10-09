Juventus, Nico Gonzalez verso il rinnovo: sorride anche il bilancio?

Nico Gonzalez Juventus, accordo per il rinnovo di contratto: cifre, durata e i vantaggi per i conti bianconeri

La Juventus è pronta a rafforzare ulteriormente il proprio rapporto con Nico Gonzalez, attaccante argentino diventato una delle pedine più importanti della rosa bianconera. Il club starebbe infatti lavorando al prolungamento del contratto dell’ex Fiorentina, con l’obiettivo di estendere la durata dell’accordo fino al 30 giugno 2030, senza escludere la possibilità di spingersi addirittura fino al 2031.

L’operazione non avrebbe soltanto un significato tecnico, ma rappresenterebbe anche una scelta strategica dal punto di vista economico e gestionale per il club torinese.

Juventus-Nico Gonzalez, rinnovo sempre più vicino

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La nuova intesa dovrebbe prevedere un adeguamento dell’ingaggio del giocatore. L’attaccante argentino passerebbe dagli attuali 3,6 milioni di euro netti a circa 4 milioni netti a stagione, a testimonianza della centralità raggiunta all’interno del progetto sportivo bianconero.

Nonostante l’aumento dello stipendio, il rinnovo potrebbe generare effetti positivi sul bilancio della Juventus. Il motivo è legato alla possibilità di distribuire il valore residuo del cartellino su un periodo più lungo, riducendo così il peso annuale degli ammortamenti.

I benefici economici per il club

Secondo le analisi economiche riportate dagli addetti ai lavori, senza modifiche contrattuali il costo complessivo di Nico Gonzalez per la stagione 2026/27 sarebbe vicino ai 12 milioni di euro, tra stipendio e quota di ammortamento.

Con il rinnovo fino al 2030, invece, il costo totale potrebbe scendere sotto gli 11 milioni, garantendo un risparmio significativo rispetto alla situazione attuale. Un eventuale prolungamento fino al 2031 permetterebbe inoltre di abbassare ulteriormente il peso contabile dell’operazione.

La strategia della Juventus è chiara: aumentare la durata dell’accordo per alleggerire il costo annuale del calciatore e ottenere una gestione finanziaria più sostenibile.

Un investimento sul presente e sul futuro

Dal punto di vista sportivo, il rinnovo rappresenterebbe una conferma della fiducia riposta nel giocatore argentino. Nico Gonzalez ha infatti dimostrato di poter ricoprire un ruolo importante all’interno della squadra grazie alla sua versatilità offensiva, alla capacità di creare superiorità numerica e al contributo fornito sia in fase realizzativa sia nella costruzione del gioco.

Blindare il suo futuro consentirebbe alla Juventus di consolidare una delle proprie risorse più preziose e, allo stesso tempo, di programmare con maggiore serenità le prossime stagioni.

Una mossa strategica per la Juventus

Il possibile prolungamento di Nico Gonzalez rappresenta quindi un’operazione vantaggiosa sotto diversi aspetti. Da una parte il club si assicura la permanenza di un giocatore considerato fondamentale per il progetto tecnico; dall’altra ottiene benefici economici grazie alla riduzione dell’impatto degli ammortamenti sul bilancio.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per arrivare alla fumata bianca e ufficializzare un accordo destinato a legare ancora più a lungo l’attaccante argentino ai colori bianconeri. L’analisi di Calcio & Finanza.



