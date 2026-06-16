Calciomercato Juve, caso Khéphren Thuram: dubbi sulla permanenza e primi movimenti dall’Inghilterra

Il futuro di Khéphren Thuram è uno dei dossier più delicati del prossimo mercato bianconero. Il centrocampista francese è finito nel mirino di diversi club europei, pronti a muoversi qualora la Juventus aprisse alla cessione.

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A fare chiarezza sullo scenario è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto. In un intervento su YouTube, il giornalista ha spiegato che la dirigenza non ha ancora deciso se considerare Thuram un pilastro del progetto o una pedina strategica per finanziare altre operazioni. Una posizione attendista, che lascia aperte tutte le possibilità.

Premier League in pressing: Sunderland e Nottingham si muovono

L’interesse dall’Inghilterra è concreto. Dalla Premier sono arrivati i primi sondaggi esplorativi, non ancora vere trattative ma contatti utili a capire le richieste economiche della Juve.

Le due società che si sono mosse con maggiore decisione sono:

Sunderland

Nottingham Forest

Entrambi i club hanno avviato i primi dialoghi per valutare la fattibilità dell’operazione.

La volontà del giocatore resta un fattore decisivo

Resta da capire quale sia la posizione del centrocampista. Non è scontato che Thuram accetti destinazioni che, pur garantendo la vetrina della Premier League, non offrono il palcoscenico della Champions League. Un elemento che potrebbe pesare molto nella scelta finale.

Settimane decisive

Le prossime settimane saranno cruciali per delineare il destino del francese. Solo allora si capirà se l’avventura di Thuram in Italia proseguirà o se il richiamo della Premier diventerà qualcosa di concreto. Di certo, i sondaggi inglesi confermano una cosa: il valore del giocatore resta altissimo sul mercato internazionale.