Juventus, si punta al record del nono scudetto consecutivo

Juventus, in Europa i bianconeri hanno pochissimi rivali per quanto riguarda scudetti consecutivi vinti in questi anni

Finisce l’egemonia del Bate Borisov in Bielorussia. Ieri infatti per la prima volta nella sua storia la Dinamo Brest si è laureata campione. Un’egemonia quella del Bate che durava dal 2006, 13 quindi i campionati vinti consecutivamente.

In Europa invece una delle regine è ovviamente la Juventus che di scudetti ne ha vinti 8 consecutivi e punta al nono in questa stagione. Questo record la squadra di Sarri lo divide anche con altri club: il Celtic in Scozia, Ludogorets in Bulgaria e i New Saints in Galles.