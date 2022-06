Juventus, Paredes l’erede di Arthur: emissari del PSG a Torino per trattare

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero individuato in Paredes l’erede di Arthur per il centrocampo. Attesi a Torino gli emissari del PSG per trattare

La Juventus ha individuato in Leandro Paredes l’erede di Arthur, che potrebbe fare le valigie nel corso di questa sessione di mercato. L’argentino è considerato l’uomo di qualità da mettere in mezzo al centrocampo di Allegri.

Ne è convinto Tuttosport, che svela come un emissario del PSG è atteso a Torino nelle prossime ore per trattare con i bianconeri il trasferimento in Italia dell’argentino. Dopo Pogba, dunque, potrebbe arrivare un altro colpo a centrocampo per la Signora.

