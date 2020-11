Juventus, Pirlo: «Importante fare risultato. Arthur? Non stava bene»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Ferencvaros

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Ferencvaros.

GARA – «Sono soddisfatto del risultato, possiamo fare meglio nel gioco. Abbiamo fatto tanti errori di superficialità forse per la partita in discesa. Era importante fare risultato ma dobbiamo migliorare».

ARTHUR – «Non stava bene. È entrato in campo e aveva problemi allo stomaco, doveva vomitare. Dopo 20 minuti volevamo toglierlo ma lui ha voluto continuare. La posizione doveva essere leggermente più avanti, ma non ce la faceva fisicamente perché era sempre in affanno».