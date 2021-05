Juventus, Pirlo: «Ronaldo resta. Buffon? Il calcio perde un monumento»

Andrea Pirlo parla chiaro: Cristiano Ronaldo resterà ancora alla Juventus il prossimo anno. Le sue parole anche su Buffon

ULTIMA DI RONALDO – «Io lo vedo ancora bianconero. L’ha dimostrato anche l’altra sera, ha giocato con sacrificio. È concentrato su domani poi il resto ci sarà tempo per parlarne».

BUFFON – «La Juventus, ma tutto il movimento calcistico, perde un monumento del calcio. Non solo per quello che è Gigi in campo ma anche fuori. È un dispiacere per tutti. Ho avuto la fortuna di stare con lui da quando ho 15 anni: per me è ancora più ammirevole vederlo tutti i giorni con la voglia di un ragazzino».