Alla Continassa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha accolto alcuni giocatori di rientro dalle rispettive Nazionali

La Juventus deve prepararsi ad un settembre ricco di impegni tra campionato e Champions League che vedrà i bianconeri scendere in campo circa una volta ogni tre giorni. Dopo il match contro il Sassuolo, difatti, per la squadra di Allegri ci sarà l’esordio stagionale in Champions League contro il Valencia. In attesa della fine della Nations League, il tecnico bianconero sta lavorando con gli uomini a disposizione che man mano rientrano dagli impegni con le rispettive nazionali.

Oggi alla Continassa sono rientrati Bentancur, che ha sostenuto la normale seduto di allenamento con i compagni di squadra, e gli Azzurri Perin, Bonucci e Chiellini, i quali hanno effettuato una seduta di scarico. A disposizione di Allegri è rimasto Cristiano Ronaldo che ha rinunciato alla Nazionale e oggi, dopo una breve vacanza, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto durante gli allenamenti: «Come dicono i miei partners, si torna alla realtà. Lavoro fatto».