Juventus, rinnovo Dybala: fissato l’incontro tra l’agente e il club

In casa Juventus tiene banco anche il rinnovo di Paulo Dybala. Sarebbe già stato fissato l’incontro tra il club e l’agente della Joya

La Juventus ha iniziato la preparazione alla Continassa dove si è messo subito in luce un Paulo Dybala in forma smagliante e carico per la nuova stagione con Allegri in panchina. C’è ancora in ballo però la questione rinnovo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l’incontro tra Jorge Antun (procuratore di Dybala) e la Juventus: attesa la fumata bianca.