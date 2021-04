Juventus, rivoluzione in dirigenza? Lippi insieme a Giuntoli

Dirigenza Juve, possibile rivoluzione nell’area tecnica. Spuntano a sorpresa i nomi di Marcello Lippi e Cristiano Giuntoli

Rivoluzione in arrivo in casa Juve? Il Mattino oggi in edicola lancia una clamorosa indiscrezione: Lippi e Giuntoli potrebbero prendere parte alla rivoluzione tecnica nella dirigenza. Non solo il possibile cambio al vertice, con le possibili dimissioni di Agnelli e Alessandro Nasi alla presidenza.

Secondo il quotidiano partenopeo, è possibile anche una rivoluzione dell’area tecnica. I nomi in ballo sarebbero quelli di Marcello Lippi come coordinatore e di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.

