Juventus Roma, Baronio allontanato da Orsato: il motivo

Nel corso del primo tempo di Juventus-Roma, Roberto Baronio è stato allontanato da Orsato

Finale di primo tempo concitato in Juve-Roma. A pochi minuti dal duplice fischio, Orsato ha allontanato dalla panchina bianconera Roberto Baronio, collaboratore tecnico di Andrea Pirlo.

Il tecnico nello staff bianconero aveva protestato per un fallo non fischiato su Arthur nell’azione di un corner concesso alla Roma. Proteste che non sono andate giù ad Orsato, che lo ha allontanato.