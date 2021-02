Juventus Roma, Falcao attacca: «Gol di Turone? Uno scandalo. Ci venne tolto lo Scudetto»

Paulo Roberto Falcao, ex giocatore della Roma, è stato intervistato in vista della partita con la Juve, parlando del gol di Turone

Intervistato dal Corriere dello Sport, Paulo Roberto Falcao si è espresso così in merito al gol annullato a Turone in un Juve Roma del 10 maggio 1981. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

GOL TURONE – «Certo, è stato uno scandalo. Quello non fu uno scudetto perso, ma tolto. Non ho mai visto in vita mia una cosa del genere. Quando Di Bartolomei ha alzato la palla, alle spalle di Gentile, per Pruzzo che ha colpito di testa io sono arrivato in velocità e non sono riuscito ad arrivare il pallone. Vuol dire che ero dietro la linea, non ero in fuorigioco. Turone tanto meno visto che veniva ancora più da dietro».