Juventus-Roma è finita 1-0, ecco l’analisi di Giorgio Chiellini nel post-partita ai microfoni di Dazn

Continua la striscia vincente della Juventus, che ha superato 1-0 la Roma allo Stadium. Ecco l’analisi di Giorgio Chiellini a Dazn: «Nel secondo tempo potevamo fare un po’ meglio tenendo palla nella metà campo avversaria e invece ci siamo abbassati. Dovevamo fare meglio perché portando la partita fino al 90′ rischiavamo di fare come col Manchester. Ora godiamoci la vittoria ma poi pensiamo a Bergamo».

Prosegue Chiellini, come riportano i colleghi di Juventunews24: «Sono sereno, cerco di sfruttare la forza dei miei compagni. È il colletivo che conta: non io, Cristiano o Mandzukic». Infine, una battuta sul gol annullato: «Non so se fosse fallo o meno il mio, l’importante era vincere».