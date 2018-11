Anche in Italia Cristiano Ronaldo sta continuando a segnare con regolarità: in carriera ha realizzato gol contro 65 squadre

La voglia di trionfare e di nuovi stimoli lo ha portato lontano dal Real Madrid, ma Cristiano Ronaldo non ha smesso di fare ciò che gli riesce meglio: segnare. Anche in Italia, con la maglia della Juventus, sta continuando con la sua consueta regolarità in zona gol. Un qualcosa partito nel 2007, quando era al Manchester United ed era allenato da Ferguson.

Sono 65 le squadre a cui ha segnato da quando è professionista, 139 considerando gli impegni in Nazionale: un dato impressionante ma che ben spiega la sua capacità di adattarsi a ogni campionato, passando da quello portoghese alla Premier League, per continuare nella Liga spagnola e finire in Serie A. Nella sua lista infinita di squadre infilate ci sono più o meno note, Ronaldo, infatti, non fa distinzione: il suo approccio alla partita lo rende implacabile contro qualsiasi avversario, in particolare il Siviglia che ha trafitto per 27 volte, la squadra a cui ha segnato maggiormente.