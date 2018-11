Ronaldo non segna in Champions da 389 minuti: Allegri gli chiede di tornare al gol contro la sua ex squadra

A Ronaldo, il tecnico della Juve, Allegri, chiede solo una cosa per la partita di Champions contro il Manchester United: il gol. Già perché Cr7 è in astinenza, non realizza una rete nella massima competizione europea per club da 389 minuti, se si contano le semifinale e la finale della stagione scorsa. Si tratta di un dato che stona un po’, specie considerando le sue medie da urlo: negli ultimi 5 anni di Champions ha sempre fatto gol ogni 81 minuti, mentre valutando la sua intera carriera la media sale a 112 minuti.

In entrambi i casi questo denota la facilità di andare a rete in ogni partita giocata, infatti, per trovare le prime 3 gare del girone senza gol del portoghese bisogna tornare indietro alla stagione 2008-2009. L’ultima rete in Champions è stata quella dell’ovazione dell’Allianz Stadium: un gol stupendo che, però, fa ancora male ai tifosi bianconeri.