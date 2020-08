Juventus, Ronaldo vuole aprire un nuovo hotel a Manchester

Cristiano Ronaldo prosegue nella sua espansione imprenditoriale e vorrebbe aprire un nuovo hotel a Manchester

Calcio, ma non solo per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno della Juventus, come riportato da TalkSport vorrebbe aprire un nuovo hotel a Manchester. La struttura andrebbe ad aggiungersi a quelle presenti a Madeira, Lisbona, Madrid, New York, Marrakesh e Parigi.

Il tutto, ovviamente, in collaborazione con la catena Pestana che avrebbe già presentato un’offerta di acquisto per una struttura da 151 camere a Manchester, in Piccadilly Gardens.