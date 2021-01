Juventus-Sassuolo in tv e streaming: dove vederla

La Vecchia Signora sfida in casa i neroverdi nel posticipo serale della 17ª giornata di Serie A: dove vedere Juventus-Sassuolo

La 17ª giornata di Serie A mette di fronte la Juventus di Andrea Pirlo e il Sassuolo di Roberto De Zerbi, in una sfida che si annuncia molto interessante fra due squadre che fanno del possesso palla una dei loro punti di forza. La Vecchia Signora si trova al 6° posto in classifica a quota 30, mentre gli emiliani sono settimi con un punto in meno. Juventus-Sassuolo: la partita si giocherà domenica 10 gennaio 2021 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia.

La sfida Juventus-Sassuolo sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Juventus-Sassuolo è stata affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico. Il post partita vedrà protagonisti in studio per ‘Sky Calcio Club’ Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Sandro Piccinini, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e Dalila Setti.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Domenica 10 gennaio 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Davide Massa di Imperia

