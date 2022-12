Juventus, scatta l’allarme Vlahovic per la Cremonese

Le ultime sulle condizioni di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, in vista della sfida contro la Cremonese

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dusan Vlahovic sta proseguendo nel suo lavoro personalizzato per gestire le problematiche muscolari dovute alla pubalgia.

L’attaccante serbo molto difficilmente riuscirà ad essere nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la ripresa della Serie A in programma il 4 gennaio contro la Cremonese. Lo staff della Juventus non vuole infatti prendersi rischi e rischiare eventuali ricadute.