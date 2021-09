Juventus, senti Eriksson: «Molto strano che non sia titolare»

L’allenatore svedese Sven Goran Eriksson ha parlato della situazione di Kulusevski alla Juve. Le dichiarazioni

Kulusevski in questo inizio di stagione non ha trovato molto spazio alla Juve. Della sua situazione ha parlato l’allenatore svedese Eriksson a The Italian Football Podcast. Le dichiarazioni.

«Kulusevski ha un grande talento e può risolvere le partite da solo, è molto strano che non sia titolare. Non credo che oggi debba lasciare la Juve, ma se resterà in panchina per tutta la stagione allora sì che dovrà andarsene. Dejan ha bisogno di giocare con continuità per l’età che ha, anche in chiave Nazionale. Altrimenti non diventerà mai il giocatore che tutti speriamo possa diventare».