Juventus, si spinge per Cambiaso: pronto l’assalto finale

Calciomercato Juventus: i bianconeri stanno per affondare il colpo per Cambiaso, pronto l’assalto finale

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Andrea Cambiaso, giovane esterno che si è messo in mostra con la maglia del Genoa. Ieri è andato in scena un incontro tra la Juventus e il ds del Genoa per cercare di trovare un accordo.

La Juventus avrebbe avanzato una nuova proposta che prevede una parte fissa più sostanziosa e con Ranocchia o Dragusin come contropartita. Il Grifone ha ribadito il prezzo del cartellino di Cambiaso: 10 milioni di euro.

