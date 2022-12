Juventus Standard Liegi 1-1: solo un pareggio per la squadra di Allegri

Termina 1-1 l’ultima amichevole della Juventus in vista della ripresa del campionato di Serie A. Pareggio con lo Standard Liegi

Termina 1-1 l’ultima amichevole della Juventus in vista della ripresa del campionato di Serie A. I bianconeri hanno pareggiato contro lo Standard Liegi, in un match non entusiasmante.

Gli ospiti sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad una autorete di Danilo. Nel corso del secondo tempo è poi arrivato il pareggio di Soulé su calcio di rigore.