Juventus, talismano Khedira: con lui in campo nessuna sconfitta

Sami Khedira è pronto per tornare in campo. I bianconeri si affidano a lui: in 12 presenze stagionali ben 11 successi e un pari

L’uomo in più di questa Juventus, almeno nella stagione 2019-2020. Sami Khedira, centrocampista bianconero, è pronto per poter tornare in campo: con lui ben 11 successi e un solo pareggio in 12 presenze stagionali.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è pronto e tornerà a disposizione dopo il lungo stop. Sarà l’uomo in più per Maurizio Sarri in questo finale di stagione.