Juventus, Tardelli: «Locatelli ha bisogno di un centrocampo diverso...»

L’ex bianconero Marco Tardelli ha spiegato quello che per lui sarebbe il giusto modo di valutare Manuel Locatelli alla Juventus

Intervistato da Il Messaggero, Marco Tardelli ha parlato così di Manuel Locatelli. Queste le sue dichiarazioni.

LOCATELLI – «E’ stato comprato esattamente con questo obiettivo. Ha personalità da vendere, in più in un centrocampo come quello della Juve è più facile: hai decisamente più qualità intorno a te e anche in attacco. Più che a me somiglia a Marchisio, in questo momento Locatelli è l’uomo del centrocampo di Allegri che sa gestire meglio il gioco. Ha qualità, tempi di passaggio, letture e inserimento, ed è anche in grado di aggredire l’area avversaria come pochi, come contro il Toro. Sta imparando a gestire benissimo i momenti della partita. E non accusa la pressione. Dopo una stagione del genere al Sassuolo e un Europeo da protagonista non credo abbia più molto da dimostrare in quel senso. Per me rende al meglio davanti alla difesa. Credo che Locatelli abbia bisogno di un centrocampo diverso, magari affiancato da qualche altro giocatore di qualità. Ma non Pjanic, qualcuno con più propensione all’inserimento. Uno che si butta dentro. Più uno alla Khedira. La sua evoluzione in Nazionale? Dipende in tutto e per tutto da come proseguirà la sua avventura in maglia Juve. Credo che Locatelli abbia grandi margini di miglioramento, anche con l’Italia».

