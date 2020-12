Juventus Torino: nel derby della Mole maglie speciali per le due squadre

Juventus-Torino: maglie speciali per le due squadre nel derby della Mole. Richiesta dell’assessorato regionale allo Sport

Juventus e Torino si affronteranno domani all’Allianz Stadium: entrambe le squadre indosseranno maglie commemorative commemorative dei 50 anni della nascita della Regione Piemonte. È stato l’assessorato regionale allo Sport a chiedere alle due società calcistiche di apporre sulle maglie uno stemma commemorativo. Lo riporta l’ANSA.

Di seguito le parole dell’assessore Fabrizio Ricca: «Siamo molto felici che la Juventus e il Torino, con grandissima partecipazione e disponibilità, abbiano deciso di portarci metaforicamente in campo con loro. La Regione Piemonte festeggia 50 anni e non vedo modo migliore per celebrare questo evento se non quello di essere insieme a due eccellenze sportive del nostro territorio che incarnano per tanti piemontesi parole come passione, orgoglio, appartenenza».