Juventus, via alla tournée USA. Chiusura in bellezza contro il Real

Oggi i 27 di Allegri son partiti alla volta degli States, dopodomani la prima sfida Juventus-Bayern Monaco: le 4 gare che attendono i bianconeri

E’ iniziata l’avventura della Juventus verso gli States. Questa mattina la squadra bianconera di Massimiliano Allegri è partita dall’aeroporto di Caselle alla volta degli Stati Uniti d’America per intraprendere la tournée estiva pre-campionato. Dopo aver lavorato in queste settimane al centro sportivo della Continassa insieme al resto dei compagni che via via si son aggregati al gruppo e in attesa degli arrivi ‘Mondiali’, è iniziato lo Juventus Summer Tour 2018. I bianconeri saranno impegnati sopratutto nelle sfide della International Champions Cup 2018 a cavallo tra fine luglio e l’inizio del mese di agosto. In 27 i calciatori della Juve convocati per il Tour a stelle e strisce, che vede esclusi i soli Leonardo Spinazzola e Stefano Sturaro, anche quest’ultimo rimasto a Torino ufficialmente per proseguire il lavoro di recupero personalizzato.

Saranno quattro le sfide che attendono la Juventus oltreoceano dal momento dell’arrivo a New York. Il 25 luglio si giocherà a Philadelphia, Stadium Lincoln Financial Field, contro il Bayern Monaco, mentre il 28 luglio si giocherà alla Red Bull Arena di New York contro i portoghesi del Benfica. L’1 agosto il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ospiterà la partita tra la Juventus e la selezione All-Stars del campionato di Major League Soccer. Mentre il 4 agosto, alla Fedex Field di Washington D.C. la chiusura in grande bellezza contro il Real Madrid campione d’Europa.