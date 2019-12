Juventus Udinese: Bentancur, Higuain e la ricerca del terzo uomo

La Juventus spesso cerca il terzo uomo per sviluppare l’azione. Un esempio nella partita contro l’Udinese

In molte partite che la Juventus affronta, il vertice basso (che sia Pjanic o Bentancur) è spesso schermato. Visto che Sarri vuole attaccare per vie centrali, superando e non aggirando la linea di pressione, vanno trovate alternative per sviluppare l’azione.

Di conseguenza, oltre alle verticalizzazioni dei difensori, spesso si ricorre alla ricerca del terzo uomo. Un chiaro esempio nella slide sopra. Bonucci non può servire Bentancur: Higuain viene quindi incontro, raccoglie il passaggio del difensore e serve di prima Bentancur, che a quel punto è libero di ricevere. Insomma, è un tipo di calcio che favorisce le verticalizzazioni centrali