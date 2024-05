Serie A, obiettivo 9 squadre in Europa e 6 in Champions League: è possibile, ecco tutte le COMBINAZIONI

Il prossimo anno la Serie A potrebbe portare ben nove squadre in Europa e sei in Champions League: ecco le combinazioni

La Serie A è sicura di avere cinque squadre alla prossima Champions League ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, esiste una possibilità di portare a 6 le italiane nella massima competizione continentale e ben 9 in giro per l’Europa.

Al momento l’Italia manda otto squadre in Europa nella prossima stagione: 5 in Champions, due in Europa League e una in Conference. Per averne nove è necessario che la Fiorentina vinca la Conference e non arrivi tra le prime sette e in quel caso ci sarebbero: 5 in Champions, 3 in Europa League e una in Conference. E per avere la sesta in Champions? In quel caso basta che una delle due tra Atalanta e Roma arrivi alla finale di Dublino, la vinca, ma in contemporanea finisca sesta in campionato. Lo scenario più ricco vede due vittorie in Conference ed Europa, 6 in Champions e 9 in Europa.