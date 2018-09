Valentina Allegri trova un nuovo amore: la figlia del tecnico della Juventus ha presentato al papà Piero Barone, cantante de Il Volo

Se papà Massimiliano cerca la strada ideale per far rendere al massimo Cristiano Ronaldo, Valentina Allegri ha trovato ciò che mancava da un po’: il vero amore. Secondo quanto riportato in esclusiva dal settimanale Chi, con tanto di foto, la figlia del tecnico della Juventus frequenterebbe da un po’ di tempo il cantante Piero Barone, uno dei tre liri de Il Volo.

Secondo quanto rivelato da il settimanale, i due erano già stati fotografati insieme durante un romantico pranzo, ma siamo già giunti allo step successivo: la presentazione alla famiglia. Nel corso di un pranzo domenicale, Valentina ha presentato Piero Barone a papà Max, alla nuova compagna Ambra Angiolini e a Jolanda, nata dall’amore tra l’attrice e Francesco Renga. Nuovo fidanzato per Valentina, un amore che sta sbocciando…