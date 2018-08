Juventus web serie, l’arrivo di Cristiano Ronaldo porta un’altra novità per il mondo bianconero: ecco di cosa si tratta

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha portato interessanti novità a livello di marketing, che non sono destinate a finire. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero è pronto a puntare su una web serie comedy: regista il giovane Andrea Zaccagni, noto per aver diretto anche Serie Granata appena un anno. La serie vuole raccontare un microcosmo apparentato da un’unica passione, ovvero quella per la Vecchia Signora.

«Ogni episodio è legato a un evento specifico che riguarda la squadra juventina, una partita come il derby o un big match, un fatto. Essendo una commedia, il nostro obiettivo è anche quello di fare ridere», le parole del giovane filmmaker. Protagonisti gli attori Milena Garreffa, ex miss Juve, e Alessandro Imbordino. CR7 ha rivoluzionato il mondo juventino, ecco una nuova iniziativa…