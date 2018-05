Juventus Women-Brescia alla stessa ora di Juve-Hellas: l’ira di Marotta

Lo spareggio Scudetto tra Juventus Women e Brescia si giocherà sabato a La Spezia, in contemporanea con la festa Scudetto della Juve maschile. Le parole di Marotta contro la LND

La notizia è ormai ufficiale. Lo spareggio Scudetto tra Juventus Women e il Brescia femminile si giocherà sabato 19 maggio, ore 15, a La Spezia. Lo ha confermato la Lega Nazionale Dilettanti. Una decisione che ha già fatto scatenare proteste e polemiche. Perché alla stessa ora, pochi chilometri più a nordovest, si giocherà Juventus-Hellas Verona di Serie A, ultima giornata di campionato prima della festa Scudetto della formazione maschile. Non proprio la scelta migliore, quella della LND, far disputare lo spareggio scudetto femminile in contemporanea con la sfida di Serie A.

I dirigenti bianconeri infatti non potranno essere in Liguria con una folta rappresentanza visto che c’è da celebrare il settimo titolo consecutivo vinto dalla squadra di AllegriSono queste le parole piene di amarezza del dirigente Giuseppe Marotta, riportate da Tuttosport: «Una scelta incredibile. Mi verrebbe da fare una battuta: quando si dà del dilettante a qualcuno non è per fargli un complimento. Il comportamento della Lnd è stato da dilettanti. Si parla tanto di lanciare il movimento femminile e poi, quando hai a disposizione l’evento principe di una stagione intera, ovvero lo spareggio scudetto, lo metti in contemporanea con la partita che rappresenta l’apoteosi della Serie A. Per tacere dello stadio: una scelta differente avrebbe sicuramente attirato un pubblico da grandi occasioni».