Juventus Women, Gama: «Felici per il terzo scudetto, ora testa all’Europa»

Il capitano della Juventus Women, Sara Gama, ha così analizzato la stagione appena conclusa ai microfoni di Jtv:

«Siamo molto felici di aver portato a casa questo terzo scudetto anche se la stagione non si è potuta concludere e non abbiamo potuto festeggiarlo assieme. Usciamo da un momento difficile per il nostro Paese ma siamo ugualmente contente perché sentiamo di averlo meritato, statistiche alla mano con miglior attacco e miglior difesa, capocannoniere ed imbattute in casa quest’anno. Sarebbe stato bellissimo per il calcio italiano femminile italiano, dopo l’Europeo in Francia, portare a compimento la stagione, però il nostro bilancio rimane comunque positivo. Adesso abbiamo solo voglia di ritornare a giocare. La Juventus ha dimostrato con i fatti, con gli investimenti in questi anni quanto abbia creduto alla crescita del calcio femminile; ci siamo tolte grandi soddisfazioni e siamo ancora all’inizio del nostro percorso perché guardiamo all’Europa. C’è da lavorare tantissimo per migliorare lì e per conquistare i trofei in Italia, il nostro primo obiettivo. La società ha lavorato bene anche in un periodo difficile come quello dei mesi scorsi; noi ci siamo ritrovate appena possibile per allenarci e ci è stato messo tutto a disposizione».