Calcio Femminile
Juventus Women, che partita! Le bianconere pareggiano 3-3 contro il Lione in Women's Champions League: ecco come è andata la sfida
Juventus Women, spettacolo e rimpianti: 3-3 contro il Lione in Women’s Champions League. Il racconto della partita
La Juventus Women ha vissuto una serata dai due volti contro l’OL Lyonnes: un primo tempo straordinario, probabilmente il migliore della stagione, chiuso con un netto 3-0 grazie alle reti di Beccari, Cambiaghi e Pinto. Le bianconere hanno mostrato intensità, qualità e cinismo, sorprendendo una delle squadre più forti d’Europa e andando al riposo con la sensazione di poter compiere un’impresa.
Nella ripresa, però, la partita ha cambiato volto. Le francesi hanno alzato il ritmo e, dopo il gol di Chawinga, hanno iniziato a mettere costantemente pressione sulle fasce. La Juventus ha provato a resistere, trovando anche un paio di interventi decisivi di Peyraud-Magnin, ma al 79’ Katoto ha accorciato le distanze con un colpo di testa che ha riaperto definitivamente la gara.
Il finale è stato amaro: al minuto 89 un fallo di mano di Salvai ha regalato all’OL Lyonnes il rigore del 3-3, trasformato al 90’. Così, dopo aver accarezzato la vittoria, le bianconere si sono dovute accontentare di un punto che porta il bottino europeo a quota 7 nelle prime quattro giornate, lasciando però il rammarico per un successo sfumato all’ultimo respiro.
