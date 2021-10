Juventus Women, Montemurro: «Servette? Partiamo svantaggiate»

Joe Montemurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Servette in Champions League: le sue dichiarazioni

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Servette.

GARE IMPORTANTI – «Ci sono partite durante il campionato che sono importanti. Ne abbiamo già avute molte in 5 partite: il campionato italiano è diventato importante ed equilibrato. Il “derby” con la Roma ci ha stimolati e abbiamo portato avanti il nostro detto “fino alla fine”».

OBIETTIVO NEL GIRONE – «Arrivare a questo punto era il nostro obiettivo iniziale, arrivare tra i primi 16 è importanti. Vogliamo essere sempre qui e speriamo sia un punto di partenza. Ma i gruppi sono nuovi per tutti, cerchiamo di giocarcela con tutti e di non sottovalutare nessuno. Altre squadra hanno più esperienza ma noi prepareremo tutte le gare nel modo migliore possibile».

PARTITA – «Siamo svantaggiate perché le abbiamo battute in preparazione. Questa è una partita di Champions ben messa e forte tatticamente. Giocano in casa e non dobbiamo sottovalutarle. Il pre campionato è pre campionato. Tutti stavano provando, sono le favorite. Dobbiamo giocare con serietà come tutte le partite».

