Juventus-Young Boys streaming e diretta tv: ecco dove vederla e le probabili formazioni del match di Champions League

Juventus-Young Boys è la partita valida per la seconda giornata del gruppo H della Champions League 2018/2019: l’incontro è in programma per martedì 2 ottobre 2018 alle ore 18.55 presso l’Allianz Stadium di Torino. Per i bianconeri – sulla carta – la partita più semplice del girone: la formazione svizzera allenata da Gerardo Seoane è infatti senza dubbio l’avversaria più debole al cospetto di squadre come il Valencia (già battuto dalla Juve alla prima giornata del raggruppamento) e il Manchester United. Un impegno comunque da non sottovalutare per gli uomini di Massimiliano Allegri, che dovranno fare a meno, causa l’incredibile espulsione rimediata al Mestalla un paio di settimane fa circa, di Cristiano Ronaldo per squalifica. Per la Juventus portare a casa un’altra vittoria significherebbe continuare un percorso sin qui perfetto (i bianconeri hanno vinto tutte le partite ufficiali di questa stagione fino ad adesso) e mettere quasi in sicurezza il passaggio del turno agli ottavi di finale in vista della doppia grande sfida contro lo United di José Mourinho.

Juventus-Young Boys sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sul canale Sky Sport 1 (numero 201 dello Sky Box, in HD 240). Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Juventus-Young Boys potrà essere seguita anche in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Young Boys

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: martedì 2 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in streaming: Sky Sport 1 – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Sergej Karasev (RUS)

Juventus-Young Boys: le probabili formazioni

QUI JUVENTUS – Al netto della squalifica di Ronaldo, Allegri non dovrebbe cambiare molto rispetto al solito 4-3-3 tipo già visto all’opera in questo inizio di campionato. In campo, ovviamente, tutti i titolari, a partire da Wojciech Szczesny in porta, alle spalle del quartetto difensivo composto da Joao Cancelo ed Alex Sandro sulle fasce e Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini al centro. In rialzo comunque le quotazioni di Daniele Rugani, che potrebbe eventualmente far rifiatare proprio Chiellini. A centrocampo non sono attese novità rispetto a quanto visto nella vittoriosa gara col Napoli: Emre Can (ancora in luogo dell’infortunato Sami Khedira), Miralem Pjanic e Blaise Matuidi restano al momento intoccabili. In attacco, considerata la defezione di CR7, scelte quasi ovvie, con Mario Mandzukic al centro affiancato dal rinato Paulo Dybala e dall’ottimo Federico Bernardeschi esterni bassi.

QUI YOUNG BOYS – Anche in casa elvetica poco dovrebbe cambiare rispetto alle ultime uscite stagionali, compresa quella desolante di un paio di settimane fa alla prima del girone contro il Manchester United (sconfitta per 0-3): Seoane dovrebbe confermare il solito granitico 4-4-2 con l’intento probabilmente di assorbire l’onda d’urto bianconera. Tra le pedine i maggior pregio tattico confermato a centrocampo il serbo ex Benfica Miralem Sulejmani, mentre in attacco, schierato al fianco del fisico camerunense Moumi Ngamaleu, l’uomo più pericoloso resta probabilmente l’espertissima punta francese Guillaume Hoarau, ex Paris Saint-Germain, vero e proprio trascinatore della formazione svizzera nelle scorse stagioni a suon di reti.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Dybala. Allenatore: Allegri

PROBABILE FORMAZIONE YOUNG BOYS (4-4-2) – Von Ballmoos; Mbabu, Wuthrich, Von Bergen, Benito; Sulejmani, Sanogo, Sow, Fassnacht; Ngamaleu, Hoarau. Allenatore: Seoane