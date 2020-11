Juventus, Zambrotta su Pirlo: «Non mi sorprende vederlo in panchina»

Zambrotta si è soffermato sulla nuova avventura sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo, ex compagno di squadra al Milan

Risultati altalenanti per Andrea Pirlo alla sua prima esperienza da allenatore sulla panchina della Juventus.

Gianluca Zambrotta ha parlato della nuova avventura dell’ex compagno di squadra: «In campo è stato un fuoriclasse, il migliore al mondo con Xavi e Iniesta: non mi sorprende vederlo in panchina. E aggiungo: non è un caso che campioni come Guardiola e Ancelotti siano stati dei centrocampisti fortissimi: li chiamerei ‘calciatori pensanti’, come Andrea».

Zambrotta, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha poi aggiunto su Cuadrado: «Mi piace, è duttile, si sta rivelando determinante. I nostri percorsi si stanno rivelando veramente simili».

