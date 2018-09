Clamorosa indiscrezione di mercato. Kakà torna a giocare nel Monza di Berlusconi e Galliani? Amarcord rossonero

Il Monza sta per passare nelle mani di Silvio Berlusconi. L’ex patron del Milan sta per tornare nel mondo del calcio. Troppo forte il distacco per lui e per il suo fido collaboratore Adriano Galliani che lo accompagnerà anche in questa nuova avventura. Sono fissate per domani mattina le firme per il definitivo passaggio del Monza a Fininvest. Ieri il presidente Nicola Colombo, con il suo staff dirigenziale, ha approvato il bilancio 2017-18, chiuso al 30 giugno, passaggio fondamentale per la chiusura dell’operazione. Domani anche la conferenza di presentazione. Intanto giungono indiscrezioni clamorose sulla campagna acquisti del Monza che potrebbe ingaggiare…Kakà!

Secondo Il Giorno, Adriano Galliani sta provando a convincere il calciatore brasiliano a riallacciare gli scarpini da calcio. La società brianzola, oltre al proprietario Silvio Berlusconi e all’amministratore delegato Adriano Galliani, potrebbe avere molto presto un altro grande ex Milan, un altro grande ex che ha fatto la storia del club milanista. Kakà, che sta studiando da dirigente, potrebbe tornare a giocare solo per Berlusconi e Galliani, nel Monza, in Serie C. Difficile che l’affare vada in porto ma intanto vi segnaliamo la voce che rimbalza dalla Lombardia: il Monza sogna Kakà!