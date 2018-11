L’annuncio di Kakà: «Milan, ne sono sicuro: prima o poi torno»

Kakà sempre più vicino al ritorno al Milan da dirigente: l’ex Pallone d’Oro rossonero è sicuro di voler lavorare a Milano. Queste le sue parole nel corso di una intervista in Messico

Se ne parla ormai da mesi ed effettivamente qualcosa di reale deve pur essserci: Ricardo Kakà tornerà al Milan? Dopo un breve stage con Leonardo, l’ex attaccante brasiliano sembrerebbe effettivamente uno dei candidati forti per rinforzare la dirigente rossonera nell’immediato futuro. Una possibilità che, intervistato Messico, lo stesso ex Pallone d’Oro non ha affatto escluso, anzi… «Per il momento sto viaggiando molto e mi sot concentrando su tanti progetti, ma il mio rapporto col Milan è molto stretto, siamo sempre vicino, anche se non so ancora se tornerò a breve – le parole di Kakà a Madiotempo – . So però che prima o poi tornerò, ne ho la certezza: un giorno lavorerò lì, anche se non so ancora quando».

Nel corso dell’intervista, tra le altre cose, Kakà ha anche svelato di aver rifiutato al termine della carriera la possibilità di prolungare la propria attività agonistica di qualche mese dopo un’offerta (a quanto pare milionaria) arrivata direttamente da Messico, dove già giocava il collega Ronaldinho: «Conclusa l’esperienza ad Orlando, un club messicano è venuto da me e mi ha offerto la possibilità di giocare lì. Ho apprezzato molto e ho detto che ci avrei riflettuto su, ma poi alla fine sono giunto alla conclusione che fosse meglio terminare lì la mia carriera». Amen.